LAVANTA ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

İlçemizde çiftcilik yapan Burhan Yongacı 2019 yılında Eceabat Ovasında diktiği 200 dönüm Lavantanın ilk hasadını

Normalde 3.yılında hasadı beklenen Lavanta tarlaları çiçeklenince distilasyon tesisi erken kurularak lavantaların yağını çıkardı.

300 Kilogram kapasiteli damıtma tesisi ilk kez yurdumuzda seyyar olarak bir tekerlekli sitem üzerine yapılarak tarladan tarlaya gezerek lavantaların ekili olduğu yerde yağlarının çıkarılması sağlandı.

Projelendirilen yeni sistem ilçemizdeki Küçük Sanayi Sitesinde Necati- Necat Kardeşler tarafından projeye göre yapıldı ve ilk denemelerinde başarıyla çalıştırılarak randıman verdi.

Sistem tarladan tarlaya geçerek çiçeklerin kurumasına fırsat bırakmıyor.Toplanan çiçeklerin kurumasına fırsat bırakmıyor.Toplanan çiçekler aynı anda tarla içinde kurumadan, çiçekleri solmadan makinaya atılarak yağları çıkartılıyor.

Nakliye gerekmiyor, çiçek ve yapraklar kurumuyor.Yapılan damıtılmada verim yüksek olarak alınıyor.

Eceabat’taki lavanta tarlalarını n500 dekara çıkarmayı planlayan iş adamı Yongacı, Şadıllı ve Koruköy Bölgesin’ndeki tarlalarında da lavanta ekimi yapacağını ve bu şekilde lavanta ekili tarlalarını 1500 dekara çıkarmayı planlıyor.Bu amaçla 2×500 kg kapasiteli distilasyon tesisinde siparişini vermiş.

Bölgede zeytin ağaçları eken aile Gelibolu’nun her yerinde zeytin ekilebileceğini söylüyor.

Burhan Yonhgacı, yakında bir de soğuk sıkım zeytinyağı fabrikası kuracağını, köylülere de , yardımcı olarak onlarında lavanta ve zeytin ekmelerini teşvik edeceğini söylüyor.

Askerliğini Gelibolu’da yaptığını söyleyen ve o günlerden beri Gelibolu Aşığıyım diyen Yongacı, bölgemize ve köylülerimize katma değer kazandıracak her türlü işede yardıma hazırız diyor.

Yarımadada 2 bin dekara yakın toprağı bulunan Yongacı ailesi, bu topraklarda buğday,ayçiçeği dışında daha iyi gelir getirebilecek, çiftçimizin yüzünü güldürecek değişik ürünleri de deneyerek çevremiz çiftçilerine de katkı sağlamak amaçlı çalışmalar yapmaya çalışacağız.” diyor.

Bu konuda daha geniş olarak haberimiz yarında sürecek.Haber: Caner AKŞİT