Gelibolu Şöforler Odası 2.El Motorlu Kara Taşıtları Hakkında Duyuru Yayınladı

Gelibolu Şöforler Odası Başkanı Ömür İşsever 2.El Motorlu Kara Taşıtları Hakkında Duyuru yayınladı.İşsever duyurusunda; “Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

* Buna göre İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini almayan işletmelerin 31 Ağustos’a kadar yetki belgesini alması gerekiyor.

* Bir takvim yılı içinde 3’ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak.Aynı kişinin hem kendi adına hem de vekaleten yaptığı tüm satışlar dikkate alınacak.

* İkinci el araç satışı yapan işletmelere, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporu alınma şartı getirildi. Ekspertiz raporu ücretinin ise, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödeneceği belirtildi.

Öte yandan, model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı da yönetmelikte yer aldı.

* Söz konusu düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılması, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesi amaçlanıyor.”dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN