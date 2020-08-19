KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK ZİYARETİ

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Laçin gıdanın kurucusu Atiye Laçin’i ziyaret etti. İskenderoğlu, hem girişimciliğinden hem de yüzde 80 kadın istihdamından dolayı Laçin’i kutladı.

Gelibolu’da Mevlevi tatlısı imalatıyla başladığı girişimciliğini her geçen gün geliştiren, Uluslararası Gıda Kalite Sertifikası almaya hak kazanan Laçin Gıda kurucusu Atiye Laçin’i ziyaret eden Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dünyanın en büyük Mevlevihane’si olma özelliği taşıyan Gelibolu Mevlihanesi’nin restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan fikrin sinerjiye dönüşmesiyle 2004 yılında Mevlevi Tatlısı’nı üretmek üzere Gelibolu’da 80 metrekarelik bir dükkanda faaliyete başladıklarını söyleyen Atiye Laçin, “Balkan tarifleri, yerel lezzetleri ve AR-GE çalışmaları sonucunda ürün çeşitliliğini arttırıyoruz. Firmamızı, KOSGEB ve GMKA ile geliştirdik. Çanakkale OSB’de 5000 m2 üretim tesisini TKDK desteğiyle kurduk. Ulusal pazarda bir çok noktada tüketiciyle buluşuyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın desteklemiş olduğu UR-GE projesiyle de Uluslararası Gıda Kalite standardı olan BRC’yi almaya hak kazanarak ihracata adım attık. Ülke değerlerine katma değer sağlamak amacıyla İsviçre, Almanya, Katar, Azerbaycan, Amerika, Güney Afrika ve Kazakistan’a ihracat yapıyoruz” dedi.

Çalışmalarından dolayı Laçin’i tebrik eden İskenderoğlu, “Küçücük bir dükkanla başlayan bir kadın girişiminin, gıda gibi riskli bir konuda bir çok ülkeye ihracat yapar hale gelmiş olmasını gururla takip ediyoruz. Bir yandan firmasını büyüttüğü gibi bir yandan ihracatla ülkeye katma değer sağladığı, istihdamı, özellikle de yüzde 80 gibi bir rakamla kadın istihdamını sağladığı için Atiye hanımı ayrıca kutluyorum. Kadına destek, sadece slogan atarak olmuyor. Devletimiz, bu tür girişimleri her zaman destekliyor. Kadın girişimciler için ekstra destek programları sunuluyor. Sadece girişimci kadınlarımıza yönelik değil çalışan tüm kadınlarımız için çeşitli destekler söz konusu. Özellikle son dönemde kadın istihdamının artmasına yönelik çalışmalar da yapılıyor. Kadınlarımızın iş dünyasında olmasını önemsiyor, hem Atiye hanımı hem de tüm kadın girişimcilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Bu küçük işletmeyi, büyük bir özveriyle dünya pazarına taşıyan tüm kadın çalışanlarımızı da kutluyorum” diye konuştu.Haber Merkezi