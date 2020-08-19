Lavanta Ziraatı Hakkında Bilgiler

Bugün lavanta ile ilgili bazı bilgilerde değerli okuyucularımıza sunuyoruz.

Lavanta yağı Fransa borsasında alıcı bulan bir ürün.Tabiri yerindeyse Fransa, bu ürünün pazarlamasında dünya borsasını elinde tutuyor.

Lavanta yağı başta kozmatik ve parfüm ile deterjan, dezenfeksiyonda kullanılıyor.

Bir dekar üründen ortalama 8-10 kilo yağ elde edebiliyorsunuz.İki ayrı türü olan Lavanta yağının kilogramında, ortalama 350 – 400 tl. arasında satılıyor.

Dünyada bu türlerin adları şöyle:

Isparta türü olarak memleketimizde bilinenin İntermeota; Bulgar Lavantası olarak bilinir.Isparta, olarak bilinen cinsi daha çok deterjan ve dezenfeksiyonda kullanılırken ,Bulgar lavantası olarak bilineni (ANGUSTİFOLİA) ise kozmetik ve parfüm yapımında kullanılmaktadır.Isparta lavantası görede daha çok tercih edilmektedir.

Lavanta yağları Kafur Oranına göre değerlendirilirler ve bu piyasa bugüne kadar Fransa’nın elindedir.Dünya borsasına sahip Fransızlar, Lavantayı Bulgaristan tarlalarında Bulgar çiftçilerine ektiriyorlar.Fransa da ekimi pek yapılmıyor.

Son yıllarda Isparta ve Trakya’da başlayan Lavanta ekimi yaygınlaşarak artmakta olup çiftçilere diğer tahıllara göre daha yüksek katmadeğer kazandırıyor.

Haber: Recep Yüzüak