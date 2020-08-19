Özacar Türk Edebiyatının unutulmaz ismi Tevfik Fikretin Ölüm Yıldönümünün 105.Yılında anma mesajı yayınladı.Özacar;”Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma, Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma.”
Türk edebiyatının unutulmaz ismi TevfİkFikret’i aramızdan ayrılışının 105’inci yılında saygıyla anıyoruz.”dedi.Haber: Caner AKŞİT
Özacar Tevfik Fikret’in 105.Ölün Yıldönümünde Anma Mesajı Yayınladı
Özacar Türk Edebiyatının unutulmaz ismi Tevfik Fikretin Ölüm Yıldönümünün 105.Yılında anma mesajı yayınladı.Özacar;”Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma, Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma.”