Turan Çanakkale’de turizm sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya geldi

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan geçtiğimiz günlerde Çanakkale’de turizm sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

Turan; “Çanakkale’miz sahip olduğu eşsiz tarihi, doğal güzellikleri, dalış turizmi, müzeleri gibi değerleriyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri. Yeşil, mavi ve huzur bir arada. 2018 yılının Troya Yılı ilan edilmesiyle hayat bulan birçok proje ile turizmde büyük bir ivme yakaladık. Troas Yolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega projeler bizleri heyecanlandırıyor.

Çanakkale’nin ve bölgenin kaderi turizm. Turizmin gelişmesi; şehir ve bölge ekonomisinin büyümesi, ekonomide çarkların dönmesi, yatırım ve istihdam demek. Çanakkale’mizin yüksek turizm potansiyelini ortaya çıkarmak hepimizin ortak sorumluluğu. Pandemi sürecinde turizm sektörüne yönelik önemli desteklerimiz oldu. Hedefimiz, ülke ve Çanakkale turizmini daha iyi noktalara getirmek.

Turizmcilerimizin sektörel taleplerini de değerlendirdiğimiz toplantıya Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Armağan Aydeğer, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Çanakkale Körfez Yöresel Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik ve Çanakkaleli Turizm İşletmecilerimiz katıldı.”dedi.

Haber Merkezi