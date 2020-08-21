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ÇINAR FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞUYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Park ve Bahçeler birimi tarafından Gazi Hasan Paşa Caddesi güzergahında çınar fidanları toprakla buluşturuluyor.
Özacar çalışmaları yakından takip ederken; “Şehrimizin dört bir yanına, parklara, refüjlere yeni ağaç fidanları dikmeye devam ediyoruz.”sözlerini ifade etti.Haber: Ali GEZER

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