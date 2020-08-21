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Sanayi Sitesinde Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Sanayi Sitesi içerisinde yeni parsellerin bulunduğu bölgede PE (Polietilen) sistemle yapılan yeni su hatları ve HDPE (Korige) borularla oluşturulan kanalizasyon hatlarının ardından, iş makineleri ile aynı bölgeyi üstyapı çalışmalarına hazırlıyorlar.
Haber: Caner AKŞİT

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