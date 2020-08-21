TURAN İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan dün ilçemizdeydi.

Turan ilçemiz Gazi Süleyman Paşa Cami (Büyük Cami’de) öğlen namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla buluşup, sorunlarını dinledi ve not aldı.

Turan konuşmasında; “Yenice tarafından başlayıp, Çan, Biga, Lapseki, Ezine,Ayvacık dolaşarak geliyoruz.Bugün buradayız inşallah en kısa sürede Eceabat,Bozcaada ve Gökçeada’ya da gideceğiz.Bir derdimiz var imkan buldukça muhtarımızla, teşkilatımızla,vatandaşlarımızla birarada olalım istiyoruz.Çünkü dertler sorunlar konuştukça paylaşılır,paylaştıkça azalır.Her geldiğimizde notlarımızı alan,yine kamunun faydası açısından muhtarlarımıza gittiğimizde Güneyli,Yülüce burada o yüzden söylüyorum alt yapı sorunu vardı,yoluna girdi ve bitti.Güzel bir köyümüz alt yapısını komple kanalizasyonunu bitirdik.Güneyli’de birçok gencimiz var. Futbol sahasının temeli atıldı ve başladık. 1 ay sonrasında o da bitecek inşallah.Yine aynı şekilde Gelibolu’muzda Fen Lisesi meselemiz vardı ve uzayan bir liman meselemiz vardı.Gestaş gemilerimizin yanaşacağı büyük bedellerle iskelenin ihalesi de yapıldı.Bununla ilgili ihalesi verildi hem o limanın yapılmasını sağlayacağız hem etrafında alt yapısıyla beraber kafelerin olduğu, giriş- çıkışların rahat olduğu Gelibolu’yu nefes alacak bir alan haline getireceğiz.O sözümüzü de yerine getireceğiz.

“CHP BELEDİYE BAŞKANLARI İLE YAPTIĞIMIZ TOPLANTIDA ÖZACAR YOKTU!”

Turan konuşması sırasında Belediye Başkanı Özacar’ın geçtiğimiz günlerde CHP’li Belediye Başkanları ile yaptığı toplantıda gelmediğini ve dolayısıyla Gelibolu’nun sorunlarını da bilmediğini dile getirdi.

Turan konuşmasında; “Fakat aynı konuları tekrar tekrar konuşlmaktan ben de rahatsız oluyorum bu konuştuğumuz Mustafa Bey ‘in (bir vatandaşın sorunuydu) Eğritaş tarafı, diğer beyefendinin söylediği doğalgaz meselesi bunlar hep benim işim değil, belediyemizin işleri, belediyeye bizler destek veriyoruz, omuz veriyoruz.Basından görmüşsünüzdür geçen hafta bütün CHP’li Belediye Başkanlarını davet ettik.Hepsiyle toplantı yaptık.Çanakkale merkez belediyesi de dahil.İlçeler, beldeler bunun birçok milletvekili yapmaz biz yaptık, çağırdık arkadaşlarımızı ne sorunlarınız var kamu adına , destek olalım dedik.Kim gelmedi ?Gelibolu gelmedi.

Bakın Çanakkale Merkez, Kepez,Bayramiç,Çan, Çardak,Umurbey hep CHP’li bunlar hepsi geldi.Belki mazereti vardır baş tacı ,lafım yok hastadır , dertlidir birşey demiyorum ama gelmedi.Biz sorunları konuşmak istiyoruz.Omuz vermek istiyoruz.Buraya doğalgaz gelecekse bu Belediyenin motivasyonu ile olur.Dediğiniz Eğritaş tarafındaki alt yapı meselesi benim işim değil, bizim işimiz değil Bülent Bey yanımda (Bülent Çetin) başkan olupta kazanılamadı eğer kazansaydı, başkan olsaydı kızardım başkanım neden yapmadın? kredimi lazım, omuz verelim, mühendismi lazım derdim.

Bu takdir meselesi Gelibolu Halkı böyle takdir görmüş.dolayısıyla belediyenin sorunu belediyenin, bizimki bizim.”dedi.

“GÜNEYLİMÜCAVİR ALANDAN ÇIKMAK MI İSTİYOR?”

Turan Güneyli Köyü’nün su sorununa mücavir alandan çıkıp, muhtarlarla çalışmalıyız ancak bu şekilde işimizi hızlandırıp, Güneyli Halkına daha iyi hizmet verebiliriz şeklinde konuşup sözlerine şöyle devam etti.

“Yahya Bey’in ifade ettiği Güneyli tarafındaki alt yapı meselesi yine geçenlerde tartışılan bir konu orada bir “Parayı kim alacak kavgası var” kötü bir şey.Vatandaş hizmet bekler, muhtarmı yapacak, kaymakam mı yapacak? Belediye mi yapacak ?

Muhtarımız burada ben diyor alt yapımı yaptım.Suyu getirdim Su gelmiş kardeşim mesele su almak değil, su aldıktan sonra hayır sen suyu alırsın ama ben döşeyim ama parayı ben kazanayım demek hangi akla hangi izaha uyar? Su olmasa baş tacı muhtarlık ordaki yaşayan insanlarımızla beraber alt yapıyı döşemiş ,su gelmiyor.Su geldikten sonra belediye oraa proje yapıp,buraya suyu ben getiririm, parayı bana vereceksiniz diyor.Bunu şimdi nasıl izah edelim? Gelibolu’nun tercihi, Gelibolu böyle bir yönetimi tercih etti ama şu yetkimiz ve şu hakkımız var.

Normalde mücavir alanlar şehirin merkezidir, etrafıdır.Güneyli buradan kaç km? 15 km ayrı bir yerde olan Güneyli’yi Belediyeye bağlamışlar yanlış .Eğer oranın köylüsü halkı bzi köy olmak istiyoruz.Mücavir alana bağlı olmak istemiyoruz diyorsa, hemen kararını aldıralım ondan sonra orası olsun köy yani mücavir alandan çıksın.O zaman oranın patronu belediye değil muhtar olsun istediği suyu getirsin varmı mahsur?Böyle yaparsak ben razıyım başlayın işlemlere başvurunuzu da yaptınız.Kaymakam, belediye meclisi ve il genel meclisinin yapacakları var bu yasal bir talep bu talebin hakkı neyse onu yerine getirmeye çalışalım.İki tane başlık olmaz bir tane olur ya belediye adam gibi işini yapsaymış zamanında ya da muhtarlık yerine alt yapısını yapsın il genel meclisi ile beraber o yüzden köylü orada diyorsa biz muhtarlık olarak, köy olarak mücavir alan çıkacağız biz onun üzerine destek olalım işlemi hızlandıralım.50 yıldan beri su sorunumuz var şimdi muhtarımız çözmüş , çözdükten 3 gün sonra belediye gelmiş olmaz böyle bir şey yanlış.”dedi.

Daha önce bu konuda konuştuğumuz merkezimizde bir yüzme havuzu niyetimiz vardı.Parasını bulduk bugün inşallah yeri göreceğiz, ziyaret edeceğiz oranın yapımına başlıyoruz asla bir ihmal yok.Sağlık merkezi biliyorsunuz açıldı, yoluna girdi.Hastanede tomografi cihazı geldi 15- 20 gün önce günde 35- 40 tane çekim, işlem yapılıyor.Çok kıymetli bir iş burası için.Fen lisemizi söylemiştim.Merkezde yine gençlerimiz 4 tane ayrı yere halı saha yapmaya başladık.diyerek konuşmasına Koronavirüs salgınının bölgemizde artış gösterdiğini de dile getirerek, maske takılması konusunda hasssas davranılmasına,sosyal mesafemizin korunmasına karşı uyarılarda bulunarak, ilçemizdeki ziyaretlerine Ak Parti Parti Binasına, İlçe Tarım Müdürlüğüne ,bir engelli vatandaşımıza ve esnaf ziyaretlerine de devam etti.Esnafların sıkıntılarını ve sorunlarını dinleyen Ak Parti Grup Başkanvekili Turan, Gelibolu’ya dahil sorunları tek tek not aldı.

Daha sonra Kaymakamlığa geçen Bülent Turan Kaymakamla bir süre görüştükten sonra spor salonuna giderek, burada incelemelerde bulundu.

Bülent Turan son olarak beraberinmdeki Bülent Çetin’in götürdüğü iki aileyi de ziyaret ettikten sonra ilçemizden ayrılarak Lapseki’ye geçti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN