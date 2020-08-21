Çamlık Park Temizleniyor

Vatandaşlar tarafından özellikle hafta sonu tercih edilen, ilçenin en büyük dinlence yerlerinden biri olan eski belediye başkanı merhum M.Nuri Erer’in adını taşıyan ‘Çamlıkpark’ Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından, başta piknik alanları olmak üzere bölgede bir baştan bir başa çevre temizliğini gerçekleştirdi. Özacar; “Piknik yapan vatandaşlarımızın çöplerini çevreye bırakmamaları konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz.” şeklinde uyarıda bulundu.

Haber: Caner AKŞİT