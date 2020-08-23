BÜLENT TURAN RÜZGARI ESTİ

Önceki gün ilçemizi ziyaret eden Ak Parti Grup Başkan vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ilçemizde bir dizi ziyaretlerde bulundu.Ziyaretlerini Ak Parti İlçe merkezinden başlayarak, cuma namazına giden Turan namaz çıkışında vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve onların sorunlarını dinleyerek, dünkü gazetemizde yazdığımız şekilde görüşmelerde bulunurak birde konuşma yaptı.

Bülent Turan ikinci etap görüşmlerine Kaymakam Hakan Kılınçkaya’yı ziyaret ederek başladı.Bir süre Kaymakamla sohbet edip, ilçe sorunları hakkında bilgi alan Turan buradan eski spor salonuna ve eski stadyuma gitti.Burada yapılacak olan yüzme havuzu ve diğer spor kompleksleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunana Turan, buradan hareketle yeni açılan ve içinde 3 aile sağlığı merkezi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün de bulunduğu yeni binaya geçti. Burada sağlık müdürü ve aile sağlığı doktorlarıyla da görüşen Bülent Turan buradan ilçemizde bulunan en yaşlı (98) Hatice Sivritaş’ın evine giderek burada da onunla görüşüp, onun hayır dualarını aldı.Turan buradan devamlı olarak kendisini görmek istediğini söyleyerek ilçe merkezini arayarak, engelli bir kızımızın da kapısını çalarak, onun görüşme isteğini yerine getirerek sohbet etti ve kahvesini içti.Kendisine fincan takımı hediye eden Turan buradan ayrıldıktan sonra Sanayi Sitesi’ne indi.

Sanayi Sitesindeki esnaflarla görüşen Turan, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Tamer Altunayı da ziyaret ederek, sanayi esnafı sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Sanayi Sitesini dolaşan Turan ilçemizde ve Eceabat bölgesinde bu yıldan itibaren ekilmeye başlayan lavanta çiçekleri için Sanayi Sitesinde Necati ve Nejat kardeşlerin yapmış olduğu lavanta yağı damıtın sistemini de bir süre inceleyerek bilgi aldı.Burada kendisine bir şişe lavanta yağı hediye edilerek, teşekkür edildi.Bu arada esnaf ziyaretlerini geç vakite kadar sürdüren Bülent Turan saat 21:00’e doğru ilçemizden ayrılarak,21:00 feribotuyla Lapseki’ye gitmek üzere ayrıldı.

Bülent Turan’ı gezisi boyunca kendisini İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, Yönetim Kurulu Üyeleri ile geçen yılki seçimlerde Belediye Başkan Adayı olan Bülent Çetin’de yalnız bırakmadı. Haber: Recep YÜZÜAK