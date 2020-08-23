Çiftçiler için (ÇKS) Müracaat Süresi 1 Eylül’e Kadar Uzatıldı

Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kaydını yaptıramayan çiftçiler için müracaat süresi 1 Eylül’e kadar uzatıldı.Tarım ve Orman Bakanlığının, “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i, Resmi Gazete’de yayımlanarak, 30 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2020 üretim yılına ilişkin 30 Haziran’a kadar ÇKS kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre 1 Eylül’e kadar uzatıldı.

Başvurular Başlamıştır; İl/İlçe Müdürlüklerine Müracaat Edebilirsiniz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN