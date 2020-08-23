Bu Kafayla Covid 19 Bitmez!

Covid 19 başladığından bugüne 5 ay 13 gün geçti.Hangi ülke bu derdi dikkate almadıysa onbinlerce insanın ölmesine, yüzbinlercesinin de bu hastalığı ağır geçirmesine neden oldu.

Nasıl bozulmuş bir toplumuz biz! Yoğun bakımdaki hastasının yanına sokulmayan adamların,doktorları dövmesini basit suç gibi sayıp salıveren sistemle.

5 aydır TVlerde onlarca bilim adamımızın anlattıklarını adeta tiye alarak dalga geçen, devletinin milyar liralık harcamalar yaparak bir fazla can kurtarmak için yaptıklarının önemini anlamayıp bende hastalık yok, bana birşey olmaz deyip kendisini ikaz eden emniyet görevlisine, zabıtasına kafa tutan insanlarla mı biz bu hastalıktan kurtulacağız…?

Ben defalarca yazdım, bu milletin aklı gözünde.Eline 3 bin liralık ceza makbuzunu alıp görmedikçe A-K-I-L-L-A-N-A-M-A-Z!

Ne anlatan bilim adamlarının söylediklerine, ne devletinin çabalarına kulak asmayıp, Covid 19 muskası alarak bana Covid 19 birşey yapamaz, diyecek kadar salaklaşmış beyinlerin anlayacağı tek şey, canlarının yakılmasıdır.

Kesin 2-3 bin tl cezaları, doktor döveni atın 5 yıl içeri, muskacı ahlaksızları, yanmaz kefencileri tıkın içeri, bakın bakalım o zamanda aynı mı olacak?

Sanki, inadına bu adamlar korunuyor mu dersiniz?

21. yüzyılda hala milletine,yanmaz kefen satan cematler , Covid 19 muskası yazan sahtekarlarla, asker uğurlamasını yol kesip horon tepen serseriler, cenazelerin evlerinde etli yemekli taziye ziyaretleri düzenleyip, kalabalıklara caka satanlarla mı bu mesafeler ayarlanacak.

“Tavşana kaç, tazıya tut!”

Ama nasıl tut.Tut yok.

Tavşanada, tazıyada hep kaç, ben seni tutmammı diyoruz…!

Ben görsemde görmeyeceğim.Yakalasamda tutamayacağım.Almış başını gidiyor.

Hangisi Doğru?

TVlerde sayın Cumhurbaşkanının, sağlık ve İç İşleri Bakanının dedikleri mi doğru?

Yoksa, evet yoksa;

“Biz böyle diyoruz amma, siz milletin canını yakmayın, idare edin diyerek bu yasa dinlemezlere il, ilçe yöneticilerine yolladığınız emirler mi var?

Covid 19 ‘a yoksa önmü açıyorsunuz?

Bakın sayın yönetenler;

Bugün Gelibolu’daki önlemler yetersizdir.

Kağıt üzerinde değil, uygulamaya bakın.Bir Salı günü saat 12- 13 arası 8-10 yere bakın anlarsınız.Pazaryeri hariç sokaklar maskesizlerle dolu. Çünkü belediye pazara ve marketlere maskesiz girişi sıkı takip ediyor da ondan.Birçok işyeri patlamaya hazır, her yer birer bomba!

Neden sokaklardaki insanları sadece uyarıyorsunuz. 5 buçuk ay yetmedi mi ikaza, uyarıya. Sen uyarıyorsun, arkanı dön çıkarıyor maskeyi.

Çenesine ,koluna takanmı, kemerine bağlayan mı, kes abi cezayı kes..!

Kim olursa kes.Af edersiniz nasıl olsa.Peki bir daha yapmacaklar mı?

Hayır asla yapacaklar.Daha çok ve daha çok yapacaklar…

Beni yakaladılar bi boh olmadı!

Diyecekler vede diyorlar.Lütfen bizim anladığımız dilden konuşalım, yoksa 2 ay sonra herkes çok daha fazla üzülecektir.