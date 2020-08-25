Siyasilerden Giresun’a Geçmiş Olsun Mesajı

Giresun Dereli’de yaşanan sel felaketinin ardından ilçemizdeki siyasilerden geçmiş olsun mesajı geldi.Belediye Başkanı Mustafa Özacar mesajında; “Giresun’da meydan gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehit düşen askerimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Tek dileğimiz can ve mal kaybının artmaması.”dedi.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü; “Geçmiş olsun Giresun.

Giresun’da meydana gelen selde hayatını kaybederek şehit olan askerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kayıp vatandaşlarımızın bulunması ve yaraların bir an evvel sarılması için devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferber olacaktır.”dedi.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak mesajında; “Giresun Dereli’de meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kayıp vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum.

Geçmiş olsun Giresun.Sel gelmedi.Suyun önünü biz kapattık. Lütfen dere yataklarına bina yapmaktan vazgeçelim.Tedbir alınmazsa canımız yanmaya devam edecektir.”dedi. “Haber: Caner AKŞİ