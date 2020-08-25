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Siyasilerden Eceabatlı Şehidimiz Kıran Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Belediye Başkanı Özacar; “Giresun’da yaşanan sel felaketinde kurtarma çalışmalarında şehit olan askerimizin Eceabatlı hemşehrimiz Uzman Çavuş Onur Kıran olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.
Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum.dedi.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak mesajında; “Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan Eceabat ilçemizden Onur Kıran’a Allah’tan rahmet bütün Çanakkale’ye başsağliğı diliyoruz.”mesajını verdi.
MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür ;”Giresun’da meydana gelen sel baskınında şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.” mesajını verdi
.Haber: Caner AKŞİT

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