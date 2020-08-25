Fındıklı Yol için İsyanda

Hemen hergün Fındıklı Köyü’nden bir vatandaş gazeteye gelip yol nisyanında bulunuyor.Dünde Fındıklı Köyü’nün fenomen ismi İsmail Çalışkan kardeşimizde sosyalmedyadan isyan ediyor.

“17 km’lik köyden Gelibolu’ya gelmek için; ya önce Yeniköy – Kavaklıtepe, ya da Değirmendüzü- Tayfur Cumalı üzerinden gidebiliyoruz.”diyen vatandaşlara bir cevap veren de yok..!

Köprü yolu çalışmalarına köyden taş çeken kamyonların önce yolu sağlamlamaları, sonra taş çekmeleri gerekmezmi diyorlar.

Köylüler Lapseki Umurbey’den Çan’a giden yolu örnek göstererek, buraya HES için gelen firma önce köylere giden yolu betom yaptı, sonra malzemelerini taşıyor, diyorlar.

Bizim sesimizi duyan yok diyen eski muhtar Recep;

“Bugün bize bunu yapanlar, yarın hangi yüzle köye gelecekler.Bizim köy Ak Parti’nin kalesi ama cevap bile vermiorlar.”diyor.

Haber: Caner AKŞİT