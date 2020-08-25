ŞEHİDİMİZ SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Giresun’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden aslen Gelibolu/Karainibeyli Köyü nüfusuna kayıtlı şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran,Ecabat İlçemizde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Eceabat ilçe kabristanlığında düzenlenen askeri törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali İlhamı Aktaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan , Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Özgür Özel, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Hasan Omgu, Kaymakam Hakan Kılınçkaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin, Belediye Başkanı Saim Zileli, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran’ın babası Müjdat Kıran annesi Filiz Kıran, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, il müdürleri ile askeri ve mülki erkân katıldı.

İl Müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran’ın cenazesi Eceabat İlçe kabristanlığında toprağa verildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN