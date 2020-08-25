Bayırköy’deki Mezbaha Açıldı

Dün ilçemize bağlı Bayrköy Köyü’nde Gelibolu Mezbahasının açılışı yapıldı.

Özacar; “2008 yılında yapılan ve 2009’da göreve gelmemizle birlikte işletmesine devam ettiğimiz Gelibolu Mezbahası’nın gerekli kriterleri taşımadığı gerekçesi ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2014’de faaliyetleri durdurulmuştu. Yeni düzenlemelerle halkımızın hizmetine yeniden kazandırdık. Hayırlı, uğurlu olsun.”dedi.

Açılışa Belediye Başkanı Özacar,İl Genel Meclis Üyeleri,CHP İlçe Kadın Kolları ve vatandaşlar katıldı.Haber: Caner AKŞİT