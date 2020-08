DOĞALGAZ FIRTINASININ ASLI

Doğalgaz ile ilgili yaptığımız tüm haberler hepsi araştırmaya, soruşturmaya dayalı olmuştur.Ayrıca, ne belediye başkanının, nede iktidarın bu konudaki tüm açıklamaları da bugüne kadar, tamamen ilgililerin açıklamaları doğrultusunda yapılmıştır.

Gazetemiz Gelibolu’da bize geçtiğinden bugüne, tam 35 yıldır “OKUMAK İÇİN ALINAN GAZETE” olduğu içinde, daima muhaftaplarının açıklamalarını esas kabul ederek haber yapagelmektedir.

Zaman zaman bize saldıran eski “Dev yolcu, dev solcu, maocular ile fanatik sağcı partizanların dışındaki tüm vatandaşlarımızca beğenilip okunmaktadır.Bugün Çanakkale’de en çok okunan gazete olarakta kabul edilen Büyük Zafer, 30 Ağustos’ta 63 yılını bitirip 64.yaşına giriyor.Bizde,Cumhuriyete giden yolda Yüce Atatürk’ün;

“Hedefiniz Akdeniz,ileri…! emrinin verildiği günün anlamına uygun olarak;Hürriyetçi, demokrat, vatansever bir kişi olmaya çalışarak, kutsal değerlerimize bağlı,saygılı kişiliğimizle bu adı 35 yıldır yaşatmaya çalışıyoruz.

Bize havlayıp, yaygara yapanlara bizim muhatabımız olmaz, olmadı da.Muhataplarımız saygı duyduğumuz vefakar müşterilerimiz veokurlarımızdır.

Sosyal Medyada hemen hergün konu olan doğalgazın tartışmalarına soruldukça her seferinde araştırarak cevaplar verdik.

Amaçları, konuyu anlayıp, bu konunun esasındaki muhatabı aramak olmayan kolaycılığa kaçan sosyal medya fenomenleri kafalarına göre kimi belediyeye, kimide ilimizde konumu nedeniyle iktidarın önemini kişisi olan sayın Bülent Turan’a, ya da iktidara veryansın yapıyorlar.

İşte yandaki yazı.Nereden geldi bu yazı.AKSA Çanakkale Doğal gaz Dağıtım A.Ş.

Kim bu şirket Çanakkale ve ilçelerine gaz dağıtımı, gazın inşaat yapım çalışmalarını yapma parasını toplama her türlü doğalgaz işlerini yapan ve yürüten bir anonim şirketi.

2006 yılında 30 yıl süre ile tüm Çanakkale’de ve ilçelerindeki doğalgaz faaliyetlerini yürütmek üzere kurulup,Enerji Bakanlığınca da onanmış görevlendirilmiş bir şirket.

Çanakkale, Biga, Çan, Kepez, Gönen, Ezine, Bayramiç’te faaliyetlerini sürdürürken 09.11.2016’da Lapseki, Dardanos, Gümüşçayı içine alan çalışmaları da başlamış.

Gelibolu ilçesi ise 2016’daki çalışmalarında yok.Hatta şu yandaki gönderdikleri yazıda belirtildiği gibi 2020 -2021 de de yok.

Beyler bu şirket kolay olan birbirine yakın olan yerlerin hepsini yapıyor.Gerekirse Anadolu yakasındaki köyleri de kapsamına alabilir.

Amma; Gelibolu, Eceabat, Gökçeada ve Bozcaada’yı alamaz .

Bakın almaz demiyorum.

“ALAMAZ!” Çünkü Anadolu yakasından bize gaz gelecek.Bu gaz denizin altından 4 ilçeye geçecek.Bu şirketin şimdilik bu işi yapacak teknik gücü yok.Bunu evirip, çevirip,yok Belediye Başkanı istemiyor.Yok Turan yaptırmıyor diye yalan yanlış konuşmayın..

Her ikiside siyasi kişi.Her ikisi de bu memleketin evladı.Yapılması kolay olsa hemen yaparlar.Eğer belediye seçimlerinden önce bu iş kolaycık başlayabilecek olsaydı belki de bugün Ak parti Belediyesi olacaktı.Hatta yanına bir de feribot iskelesi başlatılıp, iliştirilseydi çok ta rahat olabilecekti ama kimse bu gerçeğin üzerine gitmedi.AKSA şirketinin işinin çok zor olduğunu denizin altından bu işin zorluğunu tartışmadı.

Bırakın birbirinize saldırmayı sevgili sosyal medyacılar.Gelibolu huzur istiyor.Topu topu bir köy nüfusu kadar olan, hatta büyük şehirlerin bir mahallesinden küçük olan Gelibolu’da kavga etmeyin.

Eğer Gelibolu Çanakkale AKSA’dan çıkarılıpta Trakya Gaz’a devredilmezse bu iş 30 yıl daha zor olur.

Bugün Doğanaslan’da çıkarılan ve bir Kanadalı şirketin güplettiği doğalgaz ne kadar biliyormusunuz? Tüm Yarımada’yı köyleriyle beraber 5 kat fazlasıyla yetecek kadar ama biz ne yapıyoruz?

20 km yanıbaşımızdaki gazı güpleten Kanadalı Avrupa’ya basıyor, bizde sarıkızın tirene baktığı gibi bakıyoruz.Bizde yaygara çok hadi hep beraber;

Bizi Trakya gaza bağlayın..!”diyelim de 30 yıl beklemeyelim.

Benim söyleyeceklerim bu kadar istihbaratımız budur lütfen A’lısı, B’lisi, C’lisi birbirinize bir bardak suda fırtınalar koparıp birbirinizin kalbini kırmayın.Eğer bir kampanya başlatacaksanız da önce Trakya’daki bir gaz şirketine bağlanalım diye yaygara koparın. Haber: Recep YÜZÜAK