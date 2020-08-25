Domatesin hasadı sürüyor

Türkiye genelinde lezzeti ve görüntüsüyle aranan meşhur domatesinin hasadına devam ediliyor. Hasatta, sıcak havaya rağmen kovalar doluyor. Kova kova domatesler, tarlaların orta kısmındaki traktörlere taşınarak, burada kasalara koyuluyor. Verimin yüksek olduğu yılı yaşayan üreticilerin beklentisi ise toptan alış fiyatının biraz daha yükselmesi. İlk turfanda domatesleri kilosu 2 TL’den toptan satan üreticiler, şu an hem yüksek verim hem de ihracatın kapalı olması nedeniyle kilo fiyatının 80 kuruş ile 1 TL arasına gerilediğini belirtiyor.Bölgemizde 82 bin dekarlık alanda yılda 600 bin tonun üzerinde domates üretimi gerçekleştirilerek, Türkiye’deki üretimin yüzde 5’i karşılanıyor. Kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye’de meşhur olan Çanakkale domatesinin hasadına devam ediliyor. ‘Çanakkale domatesi’ denince akla ilk, Kumkale Ovası gelse de Kösedere ve Tuzla bölgesi de domates yetiştiriciliğinde öne çıkan yerler konumunda. Bunun yanı sıra Kaz Dağları’nın eteklerinde bulunan Bayramiç ilçesinin köylerinde de üretilen domateslerin hasadı yapılıyor.Bayramiç’in Türkmenli köyünde 50 dönüm tarlada yıllık 600 ton domates üretimi yaptığını belirten çiftçi Veli Dayan, “İlk hasatta domatesi 2 TL’den verdik. Şu anda ise 70 ile 80 kuruş arasında fiyatla satılıyor. Kilosu 1,5 TL’den aşağı düştüğü zaman bu iş olmaz. ” dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN