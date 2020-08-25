“HER GÜN ÇOK SAYIDA İŞLETMENİN AÇILMASI EKONOMİMİZE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİDİR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki’de İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Ceyhun Sefa İnan’ın iş yeri açılışına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

KOVİD-19 sürecine rağmen iş yeri açılışlarının devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Turan, “Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de mücadele ettiği pandemi sürecinde her gün çok sayıda iş yeri ve işletmenin açılması ekonomimize olan güvenin göstergesidir.” dedi.

“Hangi Hemşehrimizin Ne Derdi Varsa Omuz Vermeye Çalışıyoruz”

“Çanakkale’mizde her geçen gün değişen ve güzelleşen yörelerimizin olması bizleri heyecanlandırıyor.” diyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Meclis çalışmaları nedeniyle bir süredir Ankara’daydık. Kurban Bayramı’yla beraber siz kıymetli hemşehrilerimizle buluşmak için Yenice’den başlayarak tüm ilçelerimizi ve beldelerimizi dolaşıyoruz. Bu kadim şehirde yaptığımız tüm hizmetler; tarihe, ecdadımıza ve milletimize karşı bir sorumluluktur. Hangi hemşehrimizin ne derdi varsa omuz vermeye çalışıyoruz. Türkiye’de içinde bulunduğumuz süreçten dolayı dönemsel iniş çıkışlara ve uluslararası konjonktüre rağmen, büyüyen, yatırım yapan bir anlayışın, bir sürecin olması en büyük bahtiyarlığımız. Olağanüstü süreçlerde herkes frene basar; ancak ne Türkiye ne de Çanakkale frene basıyor. Çanakkale’mizde her gün bir açılıştayız. Karadeniz’deki tarihin en büyük doğalgaz rezervi müjdesinden sonra bir müjde de Akdeniz’de alacağımızı düşünüyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakmak hedefimiz.” şeklinde konuştu.

Market açılışına AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yanı sıra Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale İYİ parti il başkanı Selahattin Yıldızlar, İYİ Parti ilçe başkanı Yakup Uzun, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, CHP İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.