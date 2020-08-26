Çanakkale Valisi İlhami AKTAŞ’tan Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğü’ne Ziyaret

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

GMKA Olağan Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmek üzere Balıkesir’de bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, BİK Çanakkale Şubesi’nin faaliyetlerini de bünyesinde bulunduran BİK Balıkesir Şube Müdürlüğü’ne iade-i ziyarette bulunarak Kurumun faaliyetleri hakkında Müdür Gökhan EREN’den bilgi aldı.

BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Aktaş’a ziyareti için teşekkür etti.Haber Merkezi