Soyuak Tekirdağ Belediye Başkanı Albayrak’ı Ziyaret Etti

Evreşe Beleidye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı ziyaret etti.Soyuak ziyaret esnasında 19 Eylül Gaziler günü kutlamalarını, Çanakkale masasının oluşumu,Bolayır’da yapılacak olan hediyelik ve organik ürünlerinin satılacağı tezgahlarının yapılması durumu konuşuldu.

Ziyarete Kent konseyi başkanı Yücel Ayaz, Gaziler Derneği Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, Engelsiz Yaşam Derneği başkanı Şerife Türüdü. Çanakkale masası başkanı ve Çorlu belediye başkan yardımcısı Kemaleddin Avcı. Derneğin muhasebe danışmanı ve Çanakkale masasından Sevinç Kırgül katıldı.

Soyuak derneğimizin önümüzde ki süreçte yapacağı etkinlikleri hakkında istişare yaptığını ifade etti.Haber:Seda LİMAN ZENGİN 2’DE