30 Ağustos Zafer Bayramının 98.Yıldönümü Kutlanacak

30Ağustos ZaferBayramı’nın 98.yıldönümü nedeniyle Gelibolu Belediyesi hizmet binaları, ilçemizin ana arterleri, cadde ve sokakları Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ve kutlama görselleri ile süslendi.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak olan Gelibolu Belediyesi İlçenin tüm cadde ve sokaklarını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlama mesajını içeren bayrak ve posterlerle donattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları bu yıl pandeminin gölgesinde gerçekleştiriliyor. Ancak Gelibolu Belediyesi Zafer Bayramı’nın coşkusunu yaşatmak için tüm ilçeyi Türk bayrakları ve Atatürk afişleriyle donattı. İşlek cadde ve sokaklarda bulunan billboardlarda Belediye Başkanı Özacar’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı ile Zafer Bayramı’nın önemine dikkat çekildi. Zafer Bayramı’nın kutlama etkinlikleri kapsamında 29-30 Ağustos günlerinde ilçemizin tüm mahallelerinde mobil anons araçlarında marşlar eşliğinde kutlama anonsları yapılacak.30 Ağustos sabah saat 09:50’de 2.Kolordu Komutanlığı Atatürk Anıtı önünde çelenkler sunulacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özacar, “30 Ağustos, tarihimizdeki en önemli dönüm noktasıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde elde ettiğimiz şanlı zaferin 98’inci yıldönümünü kutluyoruz. Bu yıl, salgınla mücadele gereği Zafer Bayramı’nda sokaklarda ve meydanlarda buluşamayacağız. Ama bu durum, bayramımızı sevinçle kutlamamıza engel değil. Gelin, balkonlarımızı bayraklarla donatalım, zaferi Gelibolu’da doyasıya yaşayalım” İfadelerini kullandı.Haber: Caner AKŞİT