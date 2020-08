30 AĞUSTOS, DÜN DEĞİL BUGÜN VE YARINDIR…

30 Ağustos Zaferi, Türk Milleti’nin varlık nedenidir. Anadolu’nun sonsuza kadar vatan toprağı olduğunun ifadesidir. Emperyalizmin kesin yenilgisidir.

Tarih sayfalarındaki en şanlı zaferin adıdır, 30 Ağustos… Bütün zaferlerin üstünde, büyük değere ve öneme sahiptir, 30 Ağustos… Tarihten çıkarıp, önümüze koyduğumuz her milli günün temelidir, 30 Ağustos…

26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin de, haklı olarak, çok övündüğümüz İstanbul’un Fethi’nin de kutlanabilme nedenidir, 30 Ağustos… Cumhuriyetimizin, devletimizin, üniter yapımızın, coğrafyamızın çimentosudur, 30 Ağustos…

30 Ağustos, dün değil; bugün ve yarındır… Emperyalizmin bitmek, tükenmek bilmeyen sinsi emellerinin denize dökülmesidir…

Kurtarıcımız, kurucumuz, ebedi Başkomutanımız ve önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’tür, 30 Ağustos… “Ordular! Hedefiniz Akdenizdir! İleri” emriyle toprağı kanlarıyla sulayan kahramanlarımızdır, 30 Ağustos…

30 Ağustos, “Mavi Vatan”dır. Kıbrıs’tır… Doğu Akdeniz’dir… Ege Denizi’dir… Karadeniz’dir, 30 Ağustos… Topraktır. Namustur. 30 Ağustos, doğuştur, varoluştur. 30 Ağustos; özgürlüktür, tam bağımsızlıktır… Zincirlerin kırılmasıdır. Esaretin reddidir…

Bu nedenle; 30 Ağustos, yasaklanamaz. Göz ardı edilemez… U-NUT-TU-RU-LA-MAZ!

30 Ağustos’u unutmak, şehitlerimizi unutmaktır…

Kurtuluş Savaşımızı unutmaktır…

Ulusal egemenliğimizi unutmaktır…

Laik Cumhuriyetimizi unutmaktır…

Yani, en yalın ifadeyle vefasızlıktır, yüzsüzlüktür, utanmazlıktır…

30 Ağustos’u unutmak; gericiliğe ve çağdışı zihniyete, bölücülüğe teslim olmaktır… Uydurma ve yalan tarih saplantısına inat; 30 Ağustos’u, her zamankinden daha büyük coşkuyla kutlamak için, Milletimize çağrıda bulunuyoruz:

Covid-19 salgınına uygun tüm önlemleri alarak; Türkiye’nin her yerinde, saat 11.30’da Atatürk Anıtları önünde buluşalım. Büyük Zafere hep birlikte ve layık olduğu gibi sahip çıkalım…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!