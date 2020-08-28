Yarın 64.Yılımıza Giriyoruz!

30 Ağustos 1957’de Çanakkale’de Hüseyin Oktay tarafından kurulan ve 1978 yılına kadarda sahibi olan Oktay ,tarafından yayınlanan gazete aynı yıl İstanbul Cağaloğlunda matbaacılık yapan Haluk Onuk’a sattı.

Bu yıldan itibaren 1982 yılı sonuna kadar ilçemizde yayınına devam eden gazete Haluk Bey’in gazeteyi merhum Muzaffer Kiye Hanımefendiye devretmesinden sonrada, Kiye Kardeşler tarafından yayınlanmaya başladı.Kardeşlerin anlaşmazlıkları sonucu 1985 yılının son ayında Recep Yüzüak’a satıldı.

31.12.1985 gününden itibaren Recep Yüzüak yönetiminde 34 yıl 8 ay 30 gündür yayınlanıyor.

Kuruluş Günü olan 30.08.1957 den bugünede tam 63 yıl oldu.

Gazetemiz yarın 64.yaşına girmenin onuruyla yayınlarına çok zor şartlarda da olsak devam etmeye kararlıyız.

Gazetecilik aşk işidir.Bu işi para kazanmak için yapmazsınız.Eğer para kazanacağım diye yola çıkarsanız zaten bu meslekten para kazanan görülmediği için, sizde boş bir hayalin peşindesinizdir demektir.

Pazartesi günü buluşmak ve 64. yılımızı kutlamak üzere Haber Merkezi