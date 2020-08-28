Kapya Biber Hasad Ediliyor

İlçemizde kapya biberin hasadı devam ediyor.İlçe Ziraat Odası Başkanı Özgür Zeybek’in yaptığı açıklamada , ilçemizde salçalık kırmızı biberin üretim alanının her geçen sene arttığını söyledi.Bu artışın en önemli etkenlerden birinin, fiyatlardaki istikrar olduğunu belirten Zeybek, “Kapya biberin son 5 yılına baktığımızda her yıl üreticiyi memnun eden istikrarlı bir fiyat çıkmış. Üretim miktarlarına baktığımızda Türkiye’de ilk sıradayız. Türkiye üretiminin yüzde 20’sini gerçekleştirmekteyiz.” dedi.Alım fiyatının kilogram başına 3 lira olmasının üreticiyi memnun ettiğini dile getiren Zeybek, biberin tüketiciye 4,5-5 liradan ulaştığını anlattı.

İlçemize bağlı Sütlüce Köyü’nde çiftçilik yapan Veli Dayan’da fide dikimine nisan sonunda başladıklarını bildirdi.Köyde yaklaşık 20 dönüm alanda kapya biber üretildiği bilgisini veren Çiftçi Veli Dayan :”Biber ekiminden memnunuz. Tuta denilen haşere bu bibere pek sarmıyor. Verimli bir biber. Dönümüne iyi baktıktan sonra toprağı da iyi olduktan sonra bakımını iyi yaptıktan sonra tonajlar iyi geliyor tabii. Son 3 yıldan beri bu kapya biberin fiyatları iyi. Çok abartılı değil ama üreticiyi memnun edecek şekilde.”dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN