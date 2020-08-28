GÜNCEL HABERLER 

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN GELİBOLU’YA GELİŞİNİN 92.YILDÖNÜMÜ KUTLANACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

2 Eylül Çarşamba günü saat 11:00’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçemize gelişinin 92.yıldönümü kutlanacak.
Program 2 Eylül Çarşamba günü saat 11:00’de 2.Kolordu Komutanlığı Atatürk Anıtına çelenk sunma ile başlayacak.Özacar törende günün anlam ve önemini belirten konuşmasını sunacak.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Gelibolu Belediyesi’nden Duyuru

buyukzafer 0

Drone ile Uygulama Başlatıldı

buyukzafer 0

KIBRIS GAZİSİNE SON GÖREV

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.