30 Ağustos Zafer Bayramı Birliğimizin Sembolü Olsun

Yüzelli yıl önce Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanarak ağır ağır topraklarını kaybetmeye başlamasının ardından bize zorlar Sevr Anlaşmasını imzalatan bugünkü AB’nin babaları yamyam emperyalistler ülkemizi adeta yağmalarcasına paylaştılar.

Bütün bunları Yıldız’da, Dolmabahçe’de, Vahdettin Saraylarında savaş korkusuyla, taht endişesiyle seyreden ve ejdadımız Osman Bey’den Fatih’e, Kanuni’ye kadar kazandırılan toprakları birer birer kaybeden son padişahlar ülkemiz dilim dilim paylaşılırken de saray pencerelerinden boğazdaki İngiliz, Fransız donanmalarını seyrettiler.

Bir kahraman subayda bindiği eski bir vapurla işkalgilerin gemilerinin arasından gizlice Karadeniz’e doğru giderken:

“Geldikleri gibi gidecekler!”dedi.

Anadolu’nun kahraman yurtsever evlatları kadın – erkek korkmadılar, yılmadılar onun etrafında kenetlenerek önce TBMM’yi kurdular ve Cumhuriyete giden ilk temeli attılar.Ardından savaş kararı vererek;

“Esaret altında yaşamaktansa; ya ölüm ya istiklal” diyerek milli mücadeleyi başlattılar.Bu sırada Sevr ile birlikte ilçemizden kaçan Rumlar da geri dönmüşler ve azgınlaşarak, 1354’te bu toprakları bize Türk toprağı yapan Gazi Süleyman Paşa Türbesi’ni Bolayır’da hayvanlarına ahır yapmışlardı.

O zamanda arkalarında İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar vardı.Onların kışkırtmaları ile Yunanlılar kahraman kesilerek Ege’de, İzmir’i, Uşak, Manisa, Denizli’ye kadar birçok yeri işgal ettiler.Amaçları Ankara’yı ele geçirmekti.Yurdunu kurtarmak için hazırlanan Türk Ordusu için dalga geçiyorlardı.Eskişehir’de, Sakarya’da, Kütahya’da, Afyon’da kurdukları savunma hatları için “Türkler savunma haklarımızı 6 ayda geçemez diyorlardı.26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taaruz ile Türk Ordusu 14 günde İzmir’e girmeyi başardı.14 günde denize dökülmeye başlayan palikaryaları salya sümük bulabildikleri her türlü deniz araçlarıyla kaçtılar.

Bunları gören ve sadece saltanat için yaşayan son padişah ve padişah sülalesindekiler yurtdışına altınlarıyla birlikte bir İngiliz Savaş gemisiyle kaçtılar.Ne bitmez altınlarmış ki hala 100 yıldır bu padişah sülalesinin çoçukları Paris’te, Londra’da, Amerika’da yaşıyorlar.

Birde utanmadan dedelerinden miras istiyorlar.

Peki bu vatanı canlarıyla, kanlarıyla kurtaranların torunları bizler ise ne istiyoruz..?