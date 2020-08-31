KAYMAKAM HAKAN KILINÇKAYA’NIN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’ MESAJI

Kaymakam Hakan Kılınçkaya 30 Ağustos dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Kılınçkaya; “Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı; bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz şeref ve gurur günümüz 30 Ağustos Zaferi, milletimizin ortak değerlerde bütünleşerek, birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı bir kahramanlık destanıdır.

Aziz milletimiz, gösterdiği bu büyük kahramanlıkla Vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile verdiği muhteşem mücadele sonucunda büyük zaferi kazanmış ve bize bu cennet vatanı emanet etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zaferi’nin 98. yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”mesajını verdi.

Haber: Ali GEZER