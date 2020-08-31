CHP,DP VE İYİ PARTİ’DEN 30 AĞUSTOS’A ÖZEL ÇELENK SUNUMU

30Ağustos ZaferBayramı’nın 98.Yıldönümünde; CHP Gelibolu İlçe Başkanlığı Gelibolu halkının ve örgüt üyelerinin katılımı ile çelenk sunma programı gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştridi.Parlak konuşmasında, “ 98. yıldönümü ilk günkü gurur ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden aynı duygularla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi ile başkomutan Mustafa Kemal’in önderliğindeki yüce Türk Ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, anavatan topraklarından kesin olarak atarak, ebedi özgürlük ve bağımsılığına kavuşmuştur.

Bu zafer bütün otoriterlerin tartışmasız bir askeri deha kabul ettiği ulu önder, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Anadolu’da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır.

Her safhası tek tek düşünülerek hazırlanan bu zafer, aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk Ordusu’nun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir.

“Ya İstiklal, ya Ölüm” parolası ile başlayan muharebede elde edilen bu büyük zafer, Türk’ün bağrına dayanan hançerin ulus’ça sökülmesi, özgürlük ve hasiyetimizi yok etmek isteyenlerin dize getirilmesi destanıdır.Bugünde Atatürk devrimlerinin aydınlığında şerefle ölmek kadar şerefle yaşamasını öğrendik.Hemde her zaman olduğu gibi alnımız açık, başımız dik.

1924 yılında Afyon’da kutlanan Başkonutanlık Zaferi günümüz tarihine kadar hiç anılmamazlık yapılmamıştır.Gençlik gelecek nesillere anlatacak değerlerimizi koprumaya devam edecektir.Herkes bilmelidir ki, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve yanında değerlerimiz için göğüslerini siper eden 18- 19 yaşında toprağa düşen ve gazi olan gençler sayesinde zafere ulaşılmıştır.hiç bir zafer yoktur ki temelinde gençliği, geleceğini ve yine o gençliğin fikri ve vicdanı hürlüğünü barındırmasın 1922 yılında Afyon’da zekası ve ileri görüşlülüğü ile bunun en temel örneklerinden birini tarihe bırakan Mustafa Kemal Atatür’ün 98 yıl önce yaktığı meşalenin bugün de söndürülmeyeceğini dersini vermekten kaçınmayarak bu meydanlara ulu önderimiz önünde 10 lar , 100’ler,1000’ler hatta milyonlar olarak nöbette olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle ;

Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş savaşının tüm kahramanlarını , mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi ve günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarımızı ve hayatlarını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun”diyerek konuşmasını sonlandırdı.Ardından program İyi Parti İlçe Başkanı Hakan Durav ve DP İlçe Başkanı Cemil Ilgın ‘ın konuşmalarıyla son buldu.

30 Ağustos programı aynı gün akşam saat 19:00’da Zafer konvoyu ile taçlandırılacağı duyurusu yapıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN