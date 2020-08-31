MHP’DE KADROLAR GÜVEN TAZELEDİ

Önceki gün Pazaryeri’ndeki Eski Avcılar Kulübü bahçesinde yapılan kongrede Başkan Eyüp Büyükzöngür ile ekip arkadaşları güven tazeleyerek, bazı küçük değişiklikler yapınca tekrar göreve geldiler.

Kongrede bir konuşma yapan İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür; “Ülkemiz ve milletimiz büyük ve önemli bir süreçten geçmekte,Dünyada dengeler değişmekte ve yeniden şekillenmektedir.Ülkemiz çok yönlü tehditler ve sorunlarla mücadele etmektedir.Gelinen nokta itibariyle Cumhur İttifakı ülkemizin, milletimizin birliği ve bekası için zaruri bir ihtiyaç olarak doğmuştur.

Partimiz bu ittifakın kurucularından ve paydaşlarındandır.İç ve dış tehditler ortadadır.

Terör örgütleri FETÖ, PKK, YPG vb. isimler altında ülkemizi içte ve dışta kıskaca almaya milli bekamızı tehdit etmeye kalkışmışlardır ama Cumhur İttifakının kararlı duruşu ile terörle mücadelede yeni bir aşamaya geçilmiş, savunma pozisyonundan çıkılarak, terör nerede olursa olsun kaynağında imha etmek, stratejisi ile terörün üzerine kararlılıkla gidilerek, mücadele edilmeye başlanmıştır.

Pençe harekatları ile teröristler yurt içinde ve sınır ötesinde imha ve pasifize edilmiştir.

Fırat kalkanı, İdlib Operasyonu, Zeytindalı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile sınırımızda oluşturulmak istenilen terör koridorları engellenmiş bir oldu bittiye izin verilmemiş ve terör unsurları sınırımızdan uzaklaştırılmıştır”dedi.Başkan Büyükzöngür Cumhur İttifakı ile Türkiye’nin azim ve kararlılığı artmış ülke azim ve kararlılıkla savunabilir noktaya gelmiştir.Bizler Milliyetçi Hareket Partisi’nin şerefli birer mensupları olarak gözümüz, liderimiz sayın Devlet Bahçeli’nin işaret parmağındadır.Liderimizin gösterdiği istikamette azim ve inançla ilerlemeye devam edeceğiz.

İnanıyoruz ki 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşarak 21.yüzyılı Türk Asrı yapacağız.

Bu duygu ve düşünceler ile istiklal için birlik, istikbal için dirlik sloganı ile başlattığımız kongremizin milletmize Gelibolumuza hayırlı olmasını diliyorum.Herkesi saygıyla selamlıyorum.Ne mutlu Türküm diyene!” dedi.

Konuşmasının ardından yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu’na Erol Çelik, Hüseyin Öner Gündoğdu, Özkan Birlik,Murat Şarlak, Cemal Karaağaç, Burak Doğan, Yusuf Demirel,Özkan Yaman, Hüseyin Bilici, Nuri Ardınçpınar,Kenan Şen, İrfan Pekdoğru, Mesut Dobrucan, Sezgin Güder seçildiler.Haber: Caner AKŞİT