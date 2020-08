Büyük Zaferi Nasıl Kazandık?

Batı cephesinde düzenli ordu kurulduktan sonra Türk Ordusu birbiri ardına zaferler kazanıyordu 1.İnönü ve 2. İnönü Savaşları’nda Büyük başarılar elde eden ordumuz Kütahya -Eskişehir Muharebeleri’nde Yunan Kralı Konstantin ordusuna morel vermek için İzmir’e gelmiş, Kütahya -Eskişehir yönüne doğru harekat başlatmışlardı. Bu savaşta Türk Ordusu Sakarya’nın doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı.Artık top sesleri Ankara’dan duyulur bir haldeydi.Bundan cesaretlenen Yunanlılar zaman kaybetmeden ileri harekat başlatmışlar. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi’nde Mustafa Kemal’in Başkomutan olarak ordunun başında bulunması ve Tekalif- i Milliye emirlerinin uygulanbması ile Türk Ordusu büyük bir zafer kazandı. Mustafa Kemal burada gazilik ve meraşellik rütbesiyle ödüllendirilmişti.

Genel Kurmay, Yunanlılar toparlanmadan bir an önce taaruza geçilmesi gerektiğini savunurken bazıları ise bir hazırlık döneminden sonra taarruz edilmesi gerektiğini savunuyordu.Bu arada Yunanlıların taarruz gücü kırılmış ve moralleri de çökmüştü fakat yapılan barış görüşmelerinden de bir sonuç çıkmayınca yapılacak tek şey savaşmaktı.Bundan sonraki süreçte artık zaman türk ordusunun lehine akacaktır.Ülkeyi Yunan işgalinden kesin olarak kurtarabilmek için 26 Ağustos 1922’ye kadar yoğun bir hazırlık dönemine girildi.Birliklerin her türlü eksikleri tamamlandı.Yunan Ordusunun konuşlanışı en ince ayrıntısına kadar öğrenilmiş, buna karşılık Türk Ordusu’nun hazırlıkları çok iyi gizlenmişti.Düşman yanlış haberle oyalandı böylelikle 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı taarruz tam bir baskın etkisi yaratmıştı.

26 – 30 Ağustos 1922 tarihleri arası gerçekleştirilen Büyük Taarruz Kurtuluş Savaşı’mızın son bölümünü oluşturur. 30 Ağustos’ta bir gün içinde Yunan kuvvetlerinin en önemli bölümü etkisiz hale getirildi.Mustafa Kemal Genel Kurmay Başkanı ve Ordu komutanlarıyla 31 Ağustos’ta Çalköy’de bir toplantı yaptı ve Yuınan kuvvetlerinin İzmir dolayındakilerle birleşmesini engellemek için takip edilmesini emretti.

1 Eylül’de de “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri” emriyle ordu ileri harekata başladı.Bu ileri harekat 9 Eylül’de İzmir’de sonuçlanacaktı.

Türk Birlikleri 1 Eylül’de Uşak- Kütahya, 2 Eylül’de Eskişehir’e girdiler. 2 Eylül’de Başkomutanlık, Genel Kurmay Başkanlığı ve cephesi komutanlığı karargahları Dumlupanar’dan Uşak’a nakledildi.Türk Birlikleri taarruz ettikçe yüzlerce Yunan Subayı ve Askeri esir ediliyordu.Kolordu Komutanı General Trikopis ‘de 2 Eylül gecesi Uşak civarında Türk Kuvvetleri Komutanı Yarbay Halit Bey tarafından esir alınmıştı.Yunan Komutanı General Trikopis Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın huzuruna getirilmiş ve Mustafa Kemal Trikopis’i misafir gibi karşılamıştı.

Türk Ordusu kaçan Yunanlıların peşinden 9 Eylül’de İzmir’e girdi.15 Mayıs 1919’dan beri Yunan işgalinde olan İzmir tekrar Türk Egemenliğine geçmiş oldu.Bursa, 11 Eylül’de işgalden kurtarıldı.18 Eylül’de ise Anadolu’da harp esirleri dışında tek bir Yunan askeri kalmamıştı.Türk Ordusu Büyük Taarruz da 2318 şehit, 9360 yaralı, 101 esir 1697 kayıp vermiştir.

İstiklal Savaşı’ndaki toplam kaybmız ise 9167 şehit 31.175 yaralı, 1112 esirdir.

Bize bu güzel vatanı bu imkansızlıklar içerisinde canlarını hiçe sayarak, özgür ve bağımsız bir vatan bırakan başta Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını ve binlerce şehit ve gazimizi özlemle ve rahmetle anıyorum.Hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun…

Bu yazımda Büyük Taarruz’u özet şeklinde anlatmaya çalıştım ama savaşın başından sonuna kadar geçen sürede yaşanan o kadar çok anı, o kadar büyük kahramanlık hikayeleri var ki her seferinde bunları okuduğumda gözyaşlarıma hakim olamam.

Yarınki yazımda elbetteki bütün hikayeleri anlatmak mümkün olmasa da bu muhteşem zaferin nasıl kazanıldığını ve yaşanan gerçek hikayeleri aktarmaya çalışacağım.

Konuk Yazar: Aydan YÜZÜAK