İlçemizde 30Ağustos ZaferBayramı dolayısıyla; Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı’na Kaymakam Hakan Kılınçkaya, 2.Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çelenk sunumu yapıldı.Çelenk sunumunun ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okundu ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleşti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN