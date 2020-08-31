Turan 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun..

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Turan mesajında; “Büyük Taarruz, bağımsızlığından ödün vermeyen milletimizin eşsiz zaferlerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Farklı emeller karşısında bu toprakların kaderini değiştiren bu destansı Zafer, özgürlük mücadelemizin, şartlar ne olursa olsun, aynı kararlılıkta devam edeceğinin de tüm dünyaya mesajı olmuştur.

Tarihimizden aldığımız ilhamla, ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşımak, millet olarak varlığımızı ilelebet muhafaza etmek ve haklarımızı korumak adına verdiğimiz mücadeleyi bugün de büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu zaferlerin ne şartlarda ne büyük fedakarlıklarla kazanıldığının sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Millet olarak sahip olduğumuz tarihi misyonla, birlik ve beraberlik içinde ekonomi, eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, üretim ve sanayi gibi tüm alanlarda attığımız adımlarla istikbale yürüyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 98. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyor; Çanakkaleli hemşehrilerimizin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.”dedi.Haber: Caner AKŞİT