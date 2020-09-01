ZAFER BAYRAMI BÜYÜK SHOW’LA KUTLANDI

400 Otomobil ve 3000 kişinin katıldığı show iki

saat sürdü.

30 Ağustos’un 98. yılı kutlamaları kapsamında Gelibolu Belediyesi tarafından geniş katılım ile gerçekleştirilen “Zafer Konvoyu” renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Özacar, araç üzerinden balkonlarından, pencerelerinden alkış ve bayraklarıyla konvoyu izleyen yurttaşları selamladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 98 yıl önce kazanılan Büyük Zafer, pandemi dolayısıyla yurt genelinde kısıtlı programlarla kutlanırken, mevcut süreci göz önüne alarak Fener Alayı yerine “Zafer Konvoyu” düzenleyen Gelibolu Belediyesi’nin etkinliğine katılım oldukça yoğun oldu.Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile etkinliğe davet edilen vatandaşlar araçları ile toplanmaya başlarken, etkinliğe katılan tüm araç sahiplerine Belediye ekipleri tarafından Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri armağan edildi. Konvoy öncesinde katılımcıların yanına giden Belediye Başkanı Mustafa Özacar, bu coşkuya ortak oldukları için her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Kuşçular Parkı önünde başlayan ve yaklaşık 14 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen konvoya 80 adet motosikletle katılan Gelibolu 1915 Motosiklet Derneği üyeleri, kortejin önünde yer alarak organizasyona renk kattılar. Yola çıkan motosiklet ve araçlara ses yayın cihazı hazırlanan araç da marşlar çalarak eşlik etti.

Belediye Başkanı Özacar, konvoy şehir turu yapmaya başladığı andan itibaren araç üzerinden balkonlarından, pencerelerinden alkış ve bayraklarıyla destekleyerek konvoyu izleyen yurttaşları selamladı.

30 Ağustos Zafer Bayramının coşkusunun zirveye çıktığı, vatandaşların 400’ü aşkın otomobil ile katılım sağladığı konvoy sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Özacar, “7’den 70’e bayram sevincini doyasıya yaşayan ve yaşatan halkımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Başkan Özacar konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı: “Bize bu güzel vatanı bırakan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün zaferlerini ve eserlerini yaşatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgili dostlar, insanlar özgür doğmalıdır, özgür olmalıdır. Özgür yaşamalıdır. Bizler bu anlayıştan yola çıkarak, bize emanet edilen bu eserleri özgürce yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Binbir canla, kanla kazanılmış bu zaferleri doyasıya kutlamak istiyoruz. Bu bizlerin en doğal hakkı. Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı Gelibolu, Büyük Zaferi adına yakışır şekilde kutladı. Zafer konvoyumuza katılarak bayram coşkusunu yaşayan ve yaşatan bu aydınlık şehrin güzel insanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.

Ulu önderimiz ve ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye Cumhuriyetini kurup, bizleri özgür kılmakla kalmamış, tüm dünya uluslarına örnek ve önder olmuştur. Atamızın, silah arkadaşlarının ve canını bu ülke için feda etmiş tüm şehitlerimizin aziz ruhları şad olsun” Haber: Ali GEZER