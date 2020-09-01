2020 Zafer Kupasında Mete Gazoz Altın Madalyanın Sahibi Oldu

Covid-19 süreci sebebiyle alınan önlemler kapsamında, daha önce TOF’un Faaliyet Programında yer alan ve daha geniş katılımla gerçekleştirmeyi planladıkları 2020 Zafer Kupası Okçuluk Yarışması sadece Olimpik Havuz sporcularının katılımı ile Antalya Gloria Sports Arana’da gerçekleştirildi.2020 Olimpiyat Oyunları Hazırlık Programımız çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Olimpik Havuz sporcuları sabah seansında 4×36 Ok 70m sıralama atışlarını gerçekleştirdi. Erkeklerde Mete Gazoz 1376 puanla Dünya Rekorunun 20 puan üzerinde bir performans göstermeyi başardı.

Bayanlarda ise Ezgi Başaran 1294 puanla 1. Sırada bitirdi.

Öğleden sonra seansında Bireysel Eleme atışlarının sonucunda Klasik Yay Erkeklerde Mete GAZOZ ile Muhammed Abdullah YILDIRMIŞ arasında gerçekleşen altın madalya mücadelesini Mete GAZOZ 6-0 kazandı. Klasik Yay Bayanlarda ise Asya KARATAYLI ile Zeynep KÖSE final de karşılaştı ve Asya KARATAYLI 6-4 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Sporcuların ödüllerini Federasyon Başkanvekili Rüstem DİNDAROL ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz GÜRHAN verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN