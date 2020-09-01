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ÇOMÜ PİRİ REİS MYO KAYITLARI BAŞLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı kayıtları 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başladı.İlk kayıtlar Yüksekokul Müdürü Doç.Dr.İsmail Elazgöz tarafından yapıldı. Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda bu yılki ilk öğrencileri Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programlarına kaydolan Yunus Kotan, Berat Açıkgöz, Gökhan Kılıç oldu.
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda bu yıl Eğitim-Öğretim yılında Deniz ve Liman İşletmeciliği Programına 119, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programına 47, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına 62, İnsan Kaynakları Yönetimi Programına 62 ve Turizm ve Seyahat Programına 52 öğrenci olmak üzere toplam 342 öğrenci yerleşti.
Yüksekokul Müdürü Doç.Dr.İsmail Elagöz“ Okulumuza kayıt yaptıran tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik eder yeni Eğitim-Öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve okulumuza hayırlı olmasını dileriz.”dedi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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