NİCE YILLARA SEVGİLİ OKUYUCULARIMIZLA BİRLİKTE

Türkiye’de yayınlanan 1500 civarında yerel gazete vardı.Bunların içinde 100 yaşını dolduran bildiğim kadarıyla bir gazete dışında

yayınına devam eden yerel gazete yok.Bu son 3 yıla kadar yerel gazeteler kendi yağlarıyla kavrulup gidiyorlardı.Son 3 yıldır başta Adliye Bakanlığı ilanları olmak üzere, yerel gazetelerin yaşam kaynakları kesilerek, ilanlar İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki

yeni kurulan gazetelere ilan kaydırmalarıyla ipimiz çekilerek açlığa, yoksullaşmaya itildik.

Bakın size, çok küçük birşey anlatacağım örneğin bir şehirde icraya düşen bir vatandaşımızın bir gayrimenkulü satılacak.Öncelikle bunu kim alır?Bir şehirde bu ilanı gören o şehrin insanları alırlar.

Örneğin o satılan yer bin lira ise, diyelim ki ilk satışta satılmadı, ikinci satışta 650 – 700 liraya alıcı bulur.Ama siz bunu İstanbul’daki ulusal gazete (!) lere gönderirseniz bu ilanı yalnız İstanbul’daki bu işleri kovalayan tefeciler, emlak zenginleri, cemaat emlakçıları yada pantalar alır.

İnsanların bu ilanlardan haberleri olmadığından, bu işleri takip eden yamyamlar satışa gelirler.Bir araştırma yaptım icradan 10 tane ilan çıkmış.Ama sadece 1 tanesi bizim şehrimize gelen hem de sadece iki tanecik gelen ve ikisi de satılmadığı için geri giden bir gazetede ilan olursa gerisini siz düşünün diğer 9 ilan sözde ulusal gazete (!)lerde yayınlanmış ama , bu sehirde bu gazetetelerden bir teki bile okunmaya gelmiyor.

Çünkü, bu gazeteler İstanbul’da sadece bu işleri takip eden tarla ve binaları ucuza kapatanların takip ettikleri gazeteler.

Neden yerel gazetelere devletin desteği kesildi..?Bakın beyler bir gazetenin ilan alabilmesi için en az dört SGK’lı kişi çalıştırması pirimlerini

her ay 30 gün ödemesi, içlerinde sarı basın kartlı, iletişim fakülteli ya da en az 5 yıl deneyimli elemanın olacak.Bunların aylık masrafı SGK, Maaş, elektrik, kağıt,kalıp,ilaç, makina giderleri ayda en az masrafınız 20 bin – 25 bin TL olur da sizde kalkar bazı aylar 8- 10 bin , yılbaşı Ocak -,Şubat ile yaz tatil ayı olan Temmuz- Ağustos aylarında ancak 2- 3 bin geliriniz olursa bu iş nasıl yapılır?Bu hesabı yapacak kaç sihirbaz ekonomist varsa gelsin beri..!

Beyler, yerel basın can çekişiyor.Kimsenin bu işi bu koşullarda yürütmesi mümkün değil.

Birde BİK çıktı (Basın İlan Kurumu)ilan bedellerimizin yüzde 15 ‘ini komisyon olarak alıyor ama sizin haklarınızıarayıp, sormuyor!

İşte bu yüzden de yurt çapında son 3 yıldır yüzlerce gazete kapanıp, gidiyor.Bu yıl da en az 30 -40 gazete kapanacak.

Şimdi koskoca Trakya’da buna Çanakkale ve Balıkesir’i de dahil edelim 60 yılını dolduran gazete var mı?Keşan’da 3 ay evvel 55 yıllık bir gazete kapandı.Bugün Trakya’nın ,Çanakkale’nin ,Balıkesir’in en eski gazetesi olan bu gazetede dün itibariyle 64 yaşına bastı.

Gazeteler Avrupa’da yerel gazete olarak daima ulusal basının o şehirdeki, o eyaletteki ulusal gazetelerimn önünde gider.Yerel gazeteler en çok siyasetçilerin de vatandaşla iletişimlerini kuran ve bir kamu görevi yapması bakımından kamu hizmeti sunan iletişim araçlarıdır.

Şimdi siyasetçiler sosyal medyaya mı güveniyorlar? Sosyal medya bize yeter mi diyorlar acaba.Sosyal medya ile yola çıkan siyasiler geleceklerini sosyal medyaya bağlayan siyasetçiler hepsi mevta olurlar farkında değiller.Allaha şükürler olsun ki;devletin çektiği desteği halkımız veriyor.Eskiden bankalarda yerel basına reklam verirlerdi.Az da olsa katkıları olurdu.Bugün halkımızı en çok sömüren kimdir?

Sömürdükçe en çok semiren kimdir? Bankalar, siz destek vermiyorsanız ,söyleyin bari bankalara onlar destek versinler.

Domuzdan bir kıl kopsa o bunu duyar mı?Yerel gazetelere her biri reklam verse çok büyük katkı olur.Onların gazetelerin bulundukları yerlerdeki karlarının ancak on binde biri olur.Bunlar yerel basına ekmek vermezler ama TRT’nin on beş çeşit kanalına günlük yüz binler aktarırlar.

Hükümet açık açık çıkıp söylemeli, kapatın gazeteleri ,biz halkın yerel bilinçlenmesini istemiyoruz deyiverin.Herkeste baksın başının çaresine be gardeşim.

35 yıl katlandık ama bir 3 -5 yıl daha katlanabilir miyiz bilmiyorum.Kimsede bilmiyor, önünü de göremiyor..!Benimki saçmalık işte ister destek verirler,ister vermezler.Nasıl olsa bir yeni ihale sistemi var artık.Gazeteyle umuma duyurmanın gereği yok(!)İşte bu tip ihalelerin sonuçları da köprüler bir selde uçar gider, yolları dereler alır gider.Okullar yıkılır, devlet binaları çöker, sel olur gider.Benim gibi salaklar da; “Vatan, millet,devlet,bayrak Allah Allah der gider.”Sen git bankaya kredi verdim al kredini! Bak işine sus.Eee! Sonra ne olacak? Sen mi ödeyeceksin krediyi Hepinize hayırlı haftalar, hayırlı işler 35 yılda nereden, nereye gelmişiz.Bana bugünkü bu işlerin muhasebesini yapacak bir ekonomist lazım da onu arıyorum karanlıkta.

Gazeteler bizim çocuklarımızdır.Onun için onlar ölürse biz de ölürüz. Recep YÜZÜAK