NALBANT’TAN KIRTASİYECİLERE DESTEK MESAJI

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant okulların açıldığı şu dönemde kırtasiyeci esnafına vatandaşların destek vermesi konusunda mesaj yayınladı.Nalbant açıklamasında; “Pandemi döneminde yeterince kazanç elde eden market zincirleri aylardır okulların kapalı olması nedeniyle iş yapamayan kırtasiyelerin de işine el atarak okul malzemesi satışı yapıyorlar.

Gelin, bu yıl bir farkındalık yaratıp tüm okul ihtiyaçlarımızı kırtasiye esnafımızdan alarak onlara destek olalım.”açıklamasını yaptı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN