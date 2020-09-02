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ÇANAKKALE BOĞAZI 2 GÜN 12 SAAT SÜREYLE DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILACAK….

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Boğazı yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatındaki çalışmalar sebebiyle 03 Eylül 2020 Perşembe günü ile 04 Eylül 2020 Cuma günlerinde saat 07.00 ile 19.00 arasında çift taraflı gemi trafiğine kapatılacak.İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Genel Sekreteri İsmet Salihoğlu’nun yayınladığı açıklamaya göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yazısı ile Çanakkale Boğazı’nın belirtilen gün ve saatlerde gemi trafiğine çift taraflı olarak kapatılacağı ifade edildi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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