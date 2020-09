“GELİBOLULULAR ATATÜRK’ÜN YOLUNDAN ASLA AYRILMADI VE AYRILMAYACAK”

Atatürk’ün Gelibolu’ya Cumhurbaşkanı olarak gelişinin 92.yıldönümünde konuşan Belediye Başkanı Özacar, “Bizim geçmişe saygımız, geleceğe sorumluluğumuz var. Bugün bir kez daha haykırıyoruz. Yolundan asla ayrılmadık ve ayrılmayacağız. İlkelerin doğrultusunda yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.” dedi.

Ulu önder Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu’ya gelişinin 92. Yıldönümü Gelibolu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen program ile kutlandı. Bu özel gün nedeniyle Gelibolu 2. Kolordu Karargahı önünde saat 11.00’de düzenlenen törenden önce sabah erken saatlerden itibaren resmi kurum ve kamu binaları ile ilçe Türk bayrakları ile donatıldı.

Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıdaki katılımcının sosyal mesafe kurallarına uyarak yer aldığı törene Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Garnizon Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, askeri erkan, daire müdürleri, ilçedeki siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Atatürk’ün ilçeye gelişinin anons edilmesi ile başlayan törende, Kaymakam Kılınçkaya, Garnizon Komutanı Tümgeneral Oğuz ve Belediye Başkanı Özacar tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün önemini belirten konuşma Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından yapıldı.

Sözlerine “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhurbaşkanı olarak Gelibolu’yu onurlandırmasının 92. yıldönümünü kutlamak ve kendisini bir kez daha anmak için bugün buradayız. Öncelikle sizleri ve Büyük Atatürk’ün aziz ruhunu saygıyla selamlıyorum.

” diye başlayan Başkan Özacar, “Ulusumuzu özgür ve bağımsız yaşamak hakkına; üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında, Türk Bayrağı altında, onurlu bir ulusun evlatları olarak Atatürk’ün ölümsüz anısı önünde, biz Gelibolulular büyük bir onur, gurur ve mutluluk yaşıyoruz.” dedi.

“Üç gün önce 98.Yıldönümünü kutladığımız Büyük Zafer, tutsaklıktan kurtulan Türk Ulusunun uygar ve çağdaş dünyada yerini alacağı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni var etmiştir. Kurtuluş Savaşımızın tüm şehitlerini bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun.” diyen Başkan Özacar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Büyük bir mücadele ile kazanılan bağımsızlık savaşı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her alanda gelişmesi, kalkınması ve medeni devletler seviyesine ulaşması için yapılan çalışmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezilerinin yeri çok önemlidir.

Çünkü Atatürk, onurlu bir ulus ve tam bağımsız bir ülke için sadece Kurtuluş Savaşı’nın yetmediğini, aynı zamanda bir eğitim savaşının da gerekli olduğunu öngörerek; 92 yıl önce bu topraklarda bu kez de eğitim savaşını başlatmıştır.

Türk insanının uygarlığa duyduğu özlemi sezerek 1 Kasım 1928 tarihinde kabul ettiğimiz yeni Türk alfabesini tanıtmak amacı ile yurt gezilerine çıkan, dünyanın başöğretmen ünvanlı tek lideri olan Atatürk bundan tam 92 yıl önce Gelibolu’da öğretmenlik yapmış, yeni harfleri öğretmiştir. Nice tarihi zaferlerin yaşandığı Gelibolu, bu sayede Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde uygar dünyaya açıldığı ‘Yazı Devrimi’ne de tanıklık etmenin gururunu yaşamıştır.”

Atatürk’ün yüreğimizdeki yeri asla değişmez!

Konuşmasında Atatürk’ün Gelibolu’ya ziyaretinde genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle tüm halkımız Ulu Önder’i görebilmek için onun sıcaklığını hissetmek duygularını paylaşabilmek umuduyla en iyi şekilde ev sahipliğini yaptığını vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Özacar, sözlerine şöyle tamamladı: “Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüreğimizdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir.

Biz Gelibolulular çağdaş anlamda Türk insanına ulus olma kimliğini kazandıran Ata’mızın manevi mirasçılarıyız. O’nun manevi mirası ilim ve akıldır. Gerçekleştirdiği devrim ve ilkeleriyle Türk Ulusunu ortaçağ karanlığından kurtarmanın çağdaş uygarlığa ulaştırmanın mücadelesini vermiştir. Yaptığı devrim ve yeniliklerle yalnız bugünümüzü değil, yarınları da bize bağışlayan önder olmuştur. Bizler O’na yaraşır olmak için; bağımsızlıktan, ulusal egemenlikten, çağdaşlıktan, ulusal onurdan yana olarak; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet koruyacağız.

Bizim geçmişe saygımız, geleceğe sorumluluğumuz var. Bugün bir kez daha haykırıyoruz. Yolundan asla ayrılmadık ve ayrılmayacağız. İlkelerin doğrultusunda yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.

Her zaman vurguladığımız gibi bir eğitim ve kültür devrimi yolculuğunda Gelibolu’nun önemli bir durak olması bizler için her zaman eşsiz bir onur ve şereftir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gelibolu Belediyesi ve kıymetli Gelibolulular adına Atatürk’ün anısı önünde saygı ile eğiliyorum. Atatürk’ün manevi şahsiyetini ilk gelişlerindeki gibi heyecanla selamlıyor, siz değerli Gelibolular adına ‘Gelibolu’ya hoşgeldin Atam’ diyorum.”Haber:Caner AKŞİT