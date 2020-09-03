Gelibolu Tarihine Sahip Çıkmak İstiyor

Gelibolu tarihine sahip çıkmak istiyor.İlçemizde bulunan ve inanç turizmi açısından ilçemize değer katan Çilehane ve etrafında bulunan türbe bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuş durumda.

Bu durumdan yana sosyal medyadan yardım çığlıkları yükseliyor.Sosyal medyada bir vatandaş “Yıkılmak üzere pirketten duvar yapılmış bir türbe..

Tarihi değeri paha biçilmez mezar taşları..

Yine tarihi değeri biçilmez çilehane vali gelicek diye son moda parke döşetilmiş demir kapısınada naylon branda çekilmiş

Bu işleri kimler yapmışsa tebrik ediyorum..

İsteyerek yapsanız Gelibolu’ya bu kadar zarar veremessiniz…”diyerek yardım eli muzatılmasını talep ediyor.

Buradan yetkililere sesleniyoruz.Gelibolu tarihine sahip çıkmak istiyor.Bu nedenle tarihi değerlerimize gereken onarımı yapalım.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN