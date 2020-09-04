NALBANT’TAN ESNAFLARA DENETİM DUYURUSU!

Ülke genelinde bugün kapsamlı corona denetimi gerçekleştirilecek.Bunun üzerine Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant ilçemizdeki esnaflara denetleme duyurusunda bulundu.Nalbant duyurusunda; “Tüm esnaflarımıza dikkatine ; Icisleri Bakanligindan yapilan aciklamaya göre, 04/09/2020 Cuma günü, Saglik icin Hepimiz icin mottosu ile,tüm yurt genelinde,Salginin son dönemdeki seyri göz önünde tutularak, konaklama tesisleri, alisveris merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarlari, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kiraathane, cay bahcesi, dügün ve nikah yapilan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, sehir ici ve sehirler arasi toplu ulasim araclari, otogarlar, ticari taksiler, taksi duraklari, park/piknik alanlari, lunapark/tematik parklar ve bilumum yasam alanlarini (plajlar, cadde ve sokaklar vb) kapsayacak sekilde, pandemi sürecinde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarina uyulup uyulmadigi ile ilgili denetimler yapilacaktir.İşletmeler kendi işleri ile ilgili genelgelerinde açıklanan koronavirüs tedbirlerine özen göstermeleri önemle duyurulur.”dedi.Haber: Caner AKŞİT