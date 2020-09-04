2. El Motorlu Kara Taşıtları Mesleki Yeterlilik Sınavları İçin Son Gün Bugün

İlçemiz Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever 2.El Motorlu Kara Taşıtları Mesleki Yeterlilik sınavlarının düzenleneceğini duyurdu.

İşsever yeterlilik sınavı hakkında şu bilgileri açıkladı; “TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde; 2. El Motorlu Kara Taşıtları Mesleki Yeterlilik sınavları düzenlenecektir.

SINAVLARA SON BAŞVURU TARİHİ: 4 EYLÜL 2020 CUMA

Sınavlara katılmak isteyen adayların;

1)-Banka Ödeme Dekontu,

2)-Sınav Başvuru Formu,

3)-Kimlik Fotokopisi,

4)-1 Adet Resim ile (Evrak asıllarını sınava gelirken getirmek şartıyla) başvuru dokümanlarını pdf formatında mail olarak aşağıda irtibat bilgileri verilen ÖDEME YAPILACAK HESAP BİLGİLERİ: TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş (Devlet Teşviki Hesabı): İŞBANKASI AKAY ŞUBESİ- IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36ÖDEME TUTARI: 600-TL.

Para Yatırılması Hakkında Önemli Not: Lütfen Ücretleri Yatırırken, Ad-Soyad, TC Kimlik No, Başvuru Yapılan İl ve Sınav Bilgilerini Dekontun Açıklama Kısmına Yazınız.

Mesleki Yeterlilik Sınavlarına Başvuru ve Bilgi İçin:

Gökhan DOĞRU – 217 10 14 Dahili No:123

gokhan@cankkaletso.org.tr”açıklamalarında bulundu.Haber: Seda LİMAN ZENGİN