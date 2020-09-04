Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yıkılıyor

İlçemizde bulunan Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lİsesi deprem yönetmeliğindeki şartları taşımadığı için yıkılıyor.

Depreme dayanıksızlığı nedeniyle yıkılan Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılını ilçemizde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi ‘nde sürdürecek.

Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gelibolu’nun en eski okullarından biri ilk adı Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu daha sonra Gelibolu Lisesi son alarakta Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kullanıldı.

Okul bugüne kadar birçok öğrenciyi mezun etti.Bu okuldan mezun olan öğrenciler sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarda bulunup “Bir tarih yok oluyor” dediler.

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya’dan aldığımız bilgiye göre okul yıkıldıktan sonra yerine ihtiyaç halinde bir okul daha yapılması planlanıyor.

Haber: Ali GEZER