AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yakın zamanda hizmete giren Yenice İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Kovid-19 sürecini ve ilçedeki genel sağlık durumuyla ilgili bilgileri değerlendirdi. Aynı yapıda yer alan 8 Hekimli Kurtuluş Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda da incelemelerde bulunan Turan taleplerin takipçisi olacaklarını belirtti. Turan, daha sonra vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi.

Türkiye’nin alınan güçlü önlemler sayesinde pandemiden en az etkilenen ülkeler arasına girdiğini belirten Turan, “Salgına karşı önlem almak; sadece sevdiklerimize karşı değil, tüm insanlığa karşı bir sorumluluk. Kazanan biz olalım, virüs olmasın” dedi.

Salgınla mücadelede kurallara uyulmasının önemine değinen Turan, “Ülke olarak pandemiye karşı bilimsel makalelere konu olacak iyi bir yönetim sergiliyor; modern, donanımlı şehir hastaneleri açmaya, yatırımlar ve mega projeler yapmaya devam ediyoruz. Vefat ve vaka sayısındaki azalma, iyileşen hasta sayısındaki artış bu mücadelemizde ümidimizi artırmıştı. Ancak son günlerde kaybettiğimiz canların ve hasta sayılarının artmasının tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. Bunca emeğin, kazanımın, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarının boşa gitmemesi için daha çok dikkat edelim, kurallara uyalım.” şeklinde konuştu.

Ziyarete AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Başkan Yardımcıları Ömer Faruk Göktürk ve Mefail Ceyhan, Yenice İlçe Sağlık Müdürü Sabri Erkut, Yenice AK Parti İlçe Başkanı Faruk Günay ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Haber Merkezi