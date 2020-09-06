İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kitap Dağıtımına Başladı!

31 Ağustos’ta başlanan online eğitimde, öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitim sürecine ilişkin araştırmaları hız kazandı. Bu yıl ilçemizde yaklaşık 6 bin 500 öğrenci bir üst sınıfa geçiş yaptı.Öğrenciler ders kitaplarını ne zaman ve nereden temin edeceklerini sorguluyor. Konuya ilişkin açıklama ise günler öncesinden MEB’den gelmişti. İşte, 2020 ders kitabı dağıtımı hakkında ayrıntılar…

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten Çolak, “Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik.” diye konuştu.Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.Ders kitapları yüz yüze eğitiminin başladığı tarihte (31 Ağustos’ta ) okullara dağıtılmaya başlandı.