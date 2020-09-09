Vali Aktaş İlçemizi Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilçemize gelerek Kaymakamlığı ve Belediyeyi ziyaret etti ve Kaymakamlığımız tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, daha sonra kaymakamlık hizmet birimlerini inceleyerek kaymakamlık personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Kaymakam Kılınçkaya, Vali İlhami Aktaş’a ilçemizin genel durumu, potansiyeli, yapılan çalışmalarla ilçemizde devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Gelibolu Kaymakamlığı inceleme ziyaretinin ardından Vali İlhami Aktaş ,İlçe Jandarma Komutanlığını, Yeni İlçe Sağlık Merkezi’ni ve Eski Kaymakamlık Binas’ndaki tadilat çalışmalarını yakından inceleyip gidişat aşamasını inceledi.

Buradakiziyaretlerin ardından Belediye Başkanı Özacar’ı ve personelini de ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 2.Kolordu Komutanlığını da ziyaret eden Aktaş burada yapılan bilgilendirmenin ardından Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ve Esnaf Sanatkarlar Odası, Esnaf Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi gibi Odaları da ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgi sahibi oldu.

Her hafta salı günleri kurulan halk pazarındaki pazarcı esnaflarını ve halkla sosyal mesafeli olarak biraraya gelen Aktaş vatandaşın sıkıntılarını ve sorunlarını dinledi.Pazaryerinde alınacak önlemler ve denetimlere de yardımcı oldu.

İlçemiz Piri Reis İlkokulu’ndaki güçlendirme çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Aktaş ilçemizden ayrılarak, Evreşe ve Kavak Belediyelerini ziyaret etti.

Koruköy’deki DLYSY Otoyol şantiyesini ziyaret eden Vali Aktaş buradaki personeller ile sohbet edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçemizdeki Midye Üretim Tesisini de ziyaret eden Vali Aktaş, çalışmalar hakkında sorular sorup, bilgi aldı.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ile birlikte Gelibolu yeni İskele inşaatını da ziyaret eden Aktaş buradaki çalışmalar hakkında da bilgi alarak ilçemizdeki Şehit Ailesi Gelibolu Devlet Hastanesi’nin de adını taşıyan Şehit Koray Onay’ın ailesini ve Gazi Ahmet Barış’ın ailesine ziyaret etti..

Vali Aktaş ilçemizdeki bir çok ziyaretlerinin ardından Gelibolu Feneri ile ziyaretlerini sonlandırdı.

Vali Aktaş’ın ilçemizdeki ziyaretlerine Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü eşlik etti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN