ÖZACAR’DAN 9 EYLÜL MESAJI

Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü ve 9 Eylül’de kutlanan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 97’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Özacar’ın yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cesur ve hür yaşamayı prensip haline getirmiş aziz atalarımızın, Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlattığı kurtuluş mücadelesi destanının zirvesi olan 9 Eylül kutlu olsun. 9 Eylül; İzmir’in kurtulmasından öte, Anadolu’nun hürriyetine kavuşması, Trakya’nın kurtulması manasını da taşımaktadır. 9 Eylül, Türk’ün ateşle imtihanının son bulduğu, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtulduğu kutlu gündür.

9 Eylül, Cumhuriyete geçişin de önemli bir safhası, güzel vatanımızın ve eşsiz milletimizin kader çizgisidir. İzmir’de düşmanın denize dökülmesiyle elde ettiğimiz kuvvet sayesinde içinde bulunduğumuz Trakya bölgesinin de İsmet Paşa’nın diplomatik becerisi sayılacak Mudanya Antlaşması ile kurtuluşu sağlanmıştır. Güzel şehrimiz İzmir’imizin kurtuluşu günü kutlu olsun.

Bu büyük zaferden bir yıl sonra 9 Eylül 1923 tarihinde ise o günkü adı “Halk Fırkası” olan Cumhuriyet Halk Partisi kurulmuştur. Ulu önderimiz Atatürk tarafından kurulan, devlet ve Cumhuriyet kuran, ekonomik, kültürel, sosyal, hukuki ve toplumsal devrimlere imza atan ve mensubu olmaktan onur duyduğum partimizin kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

CHP, antiemperyalist savaşın kazanılmasında öncülük eden Kuvayi Milliye ruhunun devamı, yeniliğin ve demokrasinin mimarı ve dünyanın en köklü siyasi kuruluşlarındandır. Ve asla unutulmamalıdır ki, dünyanın başka ülkelerinden çok önce bizi çağdaş ve medeni dünyayla buluşturan Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. CHP, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisi, çağdaşlaşma ve ulusal kalkınmanın savunucusu, siyasal tarihimizin yıkılmaz ulu çınarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı için mücadele vermiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyor, İzmir’in kurtuluşunun 98’inci, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 97’inci yıldönümünü kutluyorum.”

Haber: Ali GEZER